Des manifestants contestent la diffusion du film «Unplanned»

Une quarantaine de personnes se sont rassemblées devant le cinéma Guzzo du Marché central vendredi après-midi pour contester la diffusion dans ses salles du film américain Unplanned, considéré par plusieurs comme « antichoix ».

« Ce film est une ressource mensongère, jouant sur la peur et la culpabilité. C’est une pièce de propagande antichoix dangereuse et une attaque contre les droits des personnes qui ont des utérus et contre l’accessibilité à l’avortement », lance Sonia Palato, militante du collectif La Riposte féministe, qui organisait le rassemblement. Le groupe a vu le jour en 2015 pour manifester contre la marche nationale pour la vie qui rassemble chaque année des milliers de personnes « antichoix » à Ottawa.

Les manifestants ont tout d’abord pris place devant les portes du cinéma brandissant leurs pancartes avant de scander quelques slogans : « Mon corps, mon droit. Mon corps, mon choix ». « Touchez pas à nos ovaires », « Cinémas sexistes, résistances féministes ».

Ils en ont aussi profité pour distribuer des tracts aux passants et aux spectateurs qui sortaient de la salle de cinéma. « On voulait surtout assurer une présence aujourd’hui et donner une information complète et neutre sur la justice reproductive aux personnes qui ont décidé d’aller voir le film. L’idée n’est pas de les blâmer, mais de leur montrer qu’il existe une autre vérité », poursuit Sonia Palato.

Sorti sur grand écran le printemps dernier aux États-Unis, Unplanned a pris l’affiche au Québec vendredi, dans cinq salles des cinémas Guzzo, dans la grande région de Montréal. Le long-métrage se présente comme un récit autobiographique basé sur la vie de l’activiste Abby Johnson. Militante pour le droit des femmes à l’avortement, cette mère de famille qui dirige un centre de planification familiale au Texas a fini par changer son fusil d’épaule, traumatisée par l’une des procédures.

D’autres détails suivront.