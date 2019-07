Mobilisation pour les migrants aux États-Unis

La colère autour des conditions de détention des migrants aux États-Unis sera une nouvelle fois exprimée aujourd’hui : plusieurs manifestations sont prévues partout aux États-Unis — et même ailleurs dans le monde — à l’initiative de la coalition Lights for Liberty, pour dénoncer les conditions inhumaines que doivent endurer les migrants.

Cinq rassemblements majeurs sont prévus : trois devant des centres de détention à El Paso (Texas), à Homestead (Floride) et à San Diego (Californie), et deux près des lieux du pouvoir, à New York et à Washington, où les manifestants exigeront que le Congrès mette fin à la détention des migrants.