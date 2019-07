Le président de Savoura porté disparu

Le président de l’entreprise québécoise Savoura, Stéphane Roy, et son fils manquent à l’appel à la suite d’un vol en hélicoptère dans le nord du Québec. Savoura a indiqué que tout était « mis en oeuvre pour qu’ils soient retrouvés sains et saufs ». Dans un bref communiqué, il est mentionné que M. Roy est un pilote d’expérience « qui a à son actif de nombreuses heures de vol sur ce type d’appareil, un hélicoptère R44 ». Le porte-parole de la SQ, Claude Denis, a indiqué que « quatre personnes étaient parties, dont deux en hélicoptère et deux en hydravion dans un chalet […]. Ces personnes devaient revenir hier (mercredi) », a affirmé M. Denis. Les deux occupants de l’hélicoptère sont toujours manquants, tandis que les occupants de l’hydravion sont arrivés à bon port, a-t-il ajouté.