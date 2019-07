Un appareil d’Air Canada atterrit d’urgence

Plus d’une trentaine de passagers et membres d’équipage ont été légèrement blessés jeudi lorsqu’un avion d’Air Canada a été soumis à de fortes turbulences, forçant l’appareil à atterrir d’urgence à Hawaï. L’avion était parti de Toronto et devait se rendre à Sydney, en Australie, avec une escale à Vancouver. Le transporteur aérien a indiqué que le vol AC33 avait survolé Hawaï environ deux heures plus tôt, mais avait dû rebrousser chemin au-dessus de l’océan Pacifique en raison de fortes turbulences « imprévues et soudaines ». Environ 35 personnes auraient subi des blessures mineures. L’appareil, un Boeing 777-200, avait 269 passagers et 15 membres d’équipage à son bord, dont certains ont reçu une aide médicale à leur arrivée à l’aéroport de Honolulu, vers 12 h 45.