Quoi surveiller aujourd’hui ?

Serena Williams en demi-finale

Si Serena Williams affichait mercredi un certain flegme après sa victoire contre sa compatriote Alison Riske, on peut supposer qu’elle sera nerveuse ce matin. C’est en effet l’heure de son match en demi-finale, crucial, contre la Tchèque Barbora Strycova.

En cas de victoire, l’Américaine passera en effet en finale de Wimbledon, ce qui l’amènera plus près encore de son but : remporter le tournoi pour la huitième fois de sa carrière et fracasser le record de 24 titres du Grand Chelem. À ce jour, seule l’Américaine Margaret Court a réussi cet exploit — et la moitié de ses matchs victorieux avaient été remportés avant l’ère Open, ouverte en 1968.