Quoi surveiller aujourd’hui ?

David Saint-Jacques de retour

Après être revenu de six mois dans l’espace, puis avoir voyagé entre le Kazakhstan, les États-Unis et le Canada, David Saint-Jacques est finalement de retour au Québec ce matin, plus précisément à l’Agence spatiale canadienne. Il sera accueilli par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

L’astronaute canadien parlera une nouvelle fois de sa mission et répondra à des questions devant un public composé d’employés de l’Agence spatiale et de jeunes. Pour les inconditionnels, l’événement sera transmis en direct sur YouTube.