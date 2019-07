Une alerte au smog a été émise mardi en fin d’après-midi dans la grande région métropolitaine. L’alerte est en vigueur pour les secteurs de l’île de Montréal, Laval, Longueuil-Varennes et Châteauguay-La Prairie.

Selon Bruno Marquis, météorologue à Environnement Canada, l’augmentation des particules fines dans l’air est due aux feux de forêt qui sévissent dans le nord de l’Ontario. « La qualité de l’air a commencé à se détériorer dans l’ouest du Québec, en Abitibi, [mardi matin]. Ça a gagné Mont Laurier, Mont-Tremblant et c’est descendu jusqu’à l’île de Montréal dans la journée », explique-t-il.

Sans pouvoir évaluer avec précision quand la situation reviendra à la normale, M. Marquis estime que l’alerte pourrait rester en vigueur jusqu’à mercredi matin.

Il tient a préciser que cette brume jaunâtre peut aggraver des symptômes chez les personnes atteintes de maladies respiratoires et cardiaques et leur déconseille toute activité physique à l’extérieur. Une recommandation qui vaut aussi pour les jeunes enfants et les personnes âgées.

« La chaleur et la pollution rendent la qualité de l’air très mauvaise. Il faut rester au frais autant que possible et éviter les efforts physiques », soutient le météorologue.

«Selon Environnement Canada, chacun peut améliorer la qualité de l'air en posant des gestes simples comme utiliser le transport collectif, réduire la vitesse de son véhicule ou éviter de laisser tourner inutilement le moteur.»

Dans la foulée, la société de transport de Laval (STL) a indiqué par voie de communiqué que tous les usagers du transport pourront prendre l’autobus et les taxis collectifs au prix d’un dollar mercredi en raison de cette alerte au smog.