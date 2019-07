La Cour supérieure entend la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État

Inconstitutionnelle et inapplicable, la Loi sur la laïcité de l’État discrimine une partie de la population et crée deux classes de citoyens, estiment deux organisations civiles qui la contestent devant la Cour supérieure.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) étaient au palais de justice de Montréal mardi pour demander à la cour d’invalider la loi adoptée sous le bâillon le 16 juin dernier. Rappelons que cette loi interdit le port de signes religieux pour les employés de l’État en position d’autorité embauchés après le 27 mars 2019. Elle vise notamment les juges, les procureurs, les policiers, les gardiens de prisons et les enseignants.

Toute loi qui impose une vision morale sur la pratique de la religion est de juridiction fédérale et non provinciale, a fait valoir Me Catherine McKenzie devant le juge Michel Yergeau mardi matin.

Ses impacts seront importants et son application sera difficile puisque la définition des objets religieux est vague et risque d’entraîner une gestion arbitraire en milieu de travail, a-t-elle signalé.

« La loi qui a été présentée au gouvernement est en train de créer une seconde classe de citoyens et elle est en train d’entériner un régime d’inégalités que l’on ne souhaite pas dans notre société », a expliqué Bochra Manai, porte-parole du Conseil national des musulmans canadiens, en marge de l’audience. « Toute personne qui rend visible sa croyance religieuse deviendra une cible de cette loi. On croit que ça déshumanise les gens. »

Étudiante en éducation, Ichrak Nourel Hak est musulmane et porte le hidjab. C’est elle qui est à l’origine de la contestation de la loi devant les tribunaux.

Mardi après-midi, c’était au tour des procureurs du gouvernement de plaider devant le juge Yergeau.