Retour d’un monument controversé à l’effigie de Champlain?

OTTAWA — La Ville d’Orillia, en Ontario, demande à ce que soit réinstallée la statue de l’explorateur Samuel de Champlain, figure de son paysage riverain depuis près d’un siècle. Parcs Canada, propriétaire du monument et du terrain sur lequel il se trouvait, tarde à remettre les lieux en état depuis plus d’un an, tandis qu’un groupe de travail cherche une manière de répondre aux plaintes reçues concernant la manière dont les Autochtones sont représentés dans l’oeuvre d’art. Le conseil municipal d’Orillia a voté la semaine dernière pour la reconstruction du monument dans sa forme originale, mais en l’accompagnant d’un nouvel élément qui permettrait de mieux refléter à la fois son contexte historique et la prise de conscience actuelle en faveur de la réconciliation avec les Premières Nations. La sculpture originale, conçue à l’époque de la Première Guerre mondiale, montrait, au-dessous de l’explorateur français, des représentations en bronze de deux Autochtones assis aux pieds d’un prêtre jésuite. De l’autre côté se trouvaient deux autres personnages autochtones aux pieds d’un marchand de fourrures. Une plaque apposée sur le monument indique qu’il a été « érigé pour commémorer l’avènement de la race blanche en Ontario ». Cette année, des dizaines de personnes ont profité de la fête du Canada pour manifester à l’endroit où se trouvait le monument jusqu’à son retrait, le qualifiant de « blessant » et de « raciste ».