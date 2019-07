Quoi retenir de la fin de semaine?

Les Américaines remportent la Coupe du monde de soccer

Les Américaines, une nouvelle fois championnes du monde, ont remporté une quatrième Coupe du monde de soccer dimanche lors de la finale les opposant aux Néerlandaises.

Malgré l’étouffante chaleur et l’organisation rigoureuse de l’équipe des Pays-Bas, l’équipe d’étoiles a tenu bon, inscrivant un score de 2-0, dont un tir de pénalité de Morgan Rapinoe. La charismatique capitaine a été nommée comeilleure buteuse du tournoi avec sa coéquipière Alex Morgan et l’Anglaise Ellen White, qui ont marqué six buts chacune.