Donald Trump, un 4 juillet

En ce jour de Fête de l’indépendance aux États-Unis, l’ambiance pourrait être un peu plombée : Donald Trump, en pleine campagne pour 2020, s’est mis de l’avant dans l’organisation des célébrations, traditionnellement apolitiques dans tout le pays, ce qui a créé la controverse hier.

En plus d’avoir prévu un décor de tanks et de blindés à Washington, le président américain compte prononcer, en début de soirée, un grand discours de type « hommage à l’Amérique » sur les célèbres marches du Lincoln Memorial, où Martin Luther King avait prononcé son « I Have a Dream » en 1963. Sur Twitter, Donald Trump a même promis hier « le spectacle d’une vie ».