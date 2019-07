Fillette martyrisée à Granby: le système entier a échoué, reconnaît le CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS a évité de montrer qui que ce soit du doigt en dévoilant mercredi les conclusions de son rapport d’enquête sur la mort d’une fillette de 7 ans à Granby, un drame qui avait bouleversé tout le Québec à la fin du mois d’avril.

« L’enquête démontre, dans un premier temps, que ce n’est pas une personne ou un service qui peut être montré du doigt, mais bien un système complet qui a échoué de plusieurs façons et à plusieurs moments, et ce, sur une période de sept ans », a déclaré son président-directeur général, Stéphane Tremblay.

C’est l’un des trois constats du rapport, qui contient également 14 recommandations, dont celle « de modifier la Loi sur la protection de la jeunesse pour pouvoir intervenir auprès des conjoints qui ne sont ni les parents biologiques ni les parents d’adoption ».

L’enquête a été menée par un comité spécial de 19 personnes, qui ont analysé les interventions de la direction de la protection de la jeunesse dont la fillette avait fait l’objet, de sa naissance jusqu’à sa mort.

Le père et la belle-mère de l’enfant font face à des accusations de maltraitance.

La femme de 36 ans a été accusée le mois dernier de meurtre non prémédité. Cette accusation s’est ajoutée aux chefs d’accusation de séquestration et de voies de fait graves dont elle faisait déjà l’objet. Le père de 30 ans est accusé de négligence criminelle ayant causé la mort, de séquestration, d’avoir omis de fournir les choses essentielles à la vie et d’abandon d’enfant.

Le gouvernement Legault a mis sur pied en mai dernier une commission présidée par l’ex-dirigeante syndicale Régine Laurent pour éviter qu’un tel drame se reproduise.

D’autres détails suivront.