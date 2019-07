Sous les projecteurs: la canicule

Alors que l’Europe endurait la semaine dernière des chaleurs historiques, ce pourrait bien être maintenant le tour du Québec — en moins intense et en plus restreint, cela dit. Mais une canicule tout de même.

Selon Environnement Canada, les températures, déjà chaudes hier, pourraient atteindre 30 °C aujourd’hui, 32 °C demain et 30 °C vendredi à Montréal et dans ses alentours, en ne comptant pas le facteur humidex. Il est donc recommandé de boire de l’eau et de s’habiller léger.