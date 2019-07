Plus de 200 ménages québécois touchés par la pénurie de logements

Plusieurs familles ont poussé un soupir de soulagement en ce lundi de déménagement sur fond de pénurie de logements, tandis que d’autres — près d’une centaine — cherchaient toujours un toit à Montréal. Une trentaine de ménages devaient d’ailleurs recourir au service d’hébergement d’urgence offert par la Ville.

En entrevue avec Le Devoir, Véronique Laflamme, la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), a expliqué que 94 ménages locataires n’avaient toujours pas signé de bail dans la métropole. À l’échelle de la province, ce chiffre grimpe à plus de 200, selon le regroupement pour le droit au logement.

Kerry Whelan confie avoir failli faire partie de ces malchanceux. Élevant seule ses trois enfants, dont un bébé, elle a trouvé de justesse un appartement dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, pour y déménager dimanche, après avoir quitté un logement insalubre. « Il y avait des rats et de la moisissure, et nous ne voulions pas rester là-bas avec le bébé », a-t-elle expliqué, en ajoutant avoir cherché un appartement durant trois mois. Elle juge que sa capacité à trouver un logement était limitée, en raison de sa mauvaise cote de crédit. Elle occupe désormais un appartement où deux de ses enfants partagent une chambre, tandis qu’elle occupe l’autre avec son nourrisson. Le prix de son logement est toutefois plus élevé que celui qu’elle occupait précédemment. « Nous devons nous adapter, nous n’avons pas le choix », a-t-elle affirmé.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

D’autres familles ont confié au Devoir avoir eu de la difficulté à trouver un appartement convenable. C’est le cas d’Ève Ferreira-Aganier, qui déménageait lundi avec son conjoint et sa fille. « Ma mère avait un condo à nous céder au même moment. Autrement, on aurait été pris avec la crise », a-t-elle dit. Elle a expliqué avoir regardé les petites annonces, pour s’être ensuite rapidement tournée vers son réseau de connaissances, après avoir vu les prix des logements. « À 1000 $, 1200 $, ce ne sont pas de beaux appartements », a-t-elle déploré. « Les propriétaires sont de moins en moins conciliants. Ils demandent plus cher pour des choses qui ne sont pas retapées », a-t-elle ajouté, en disant comprendre tout de même les propriétaires. « Tout le monde a la corde au cou », a-t-elle conclu.

« On visite, on écrit beaucoup et, souvent, on n’a pas de retour », a renchéri Caroline Daigle, qui a vendu son appartement dans un immeuble en copropriété en juin. Avec son conjoint et sa fille en bas âge, elle cherche toujours un appartement. « On a vu des choses exorbitantes à 2400 $. Ça n’a pas de bon sens », a-t-elle déploré.

« Risque élevé »

Lundi matin, les ressources de l’Office municipal d’habitation de Montréal étaient chargées de trouver un toit aux ménages dépourvus de logis. Parmi eux, une trentaine sont considérés comme étant « à risque élevé ». Cela signifie qu’ils nécessiteront probablement un service d’hébergement d’urgence. Les autres, considérés comme plus autonomes, devront être hébergés par leurs proches.

Les ménages « à risque élevé » ont commencé à être hébergés dans des chambres de résidences universitaires réservées par la Ville de Montréal. « On ne veut pas indiquer le lieu pour ne pas que des gens se présentent là, mais il ne s’agit pas d’un centre communautaire avec des lits dans un gymnase, ce sont des chambres fermées », a expliqué à La Presse canadienne le conseiller municipal Craig Sauvé, responsable du dossier de l’habitation au conseil exécutif. Les effets personnels des ménages hébergés seront entreposés, dans l’attente d’un nouveau logis. M. Sauvé a ajouté que des employés des travaux publics des arrondissements ont été mobilisés et qu’ils pourraient intervenir afin de venir en aide aux ménages ayant de la difficulté à déménager, en cas d’urgence.

Dur temps pour les familles

Les difficultés que semblent éprouver de jeunes familles à se loger n’étonnent pas Véronique Laflamme. « Les propriétaires vont préférer de jeunes professionnels tranquilles à une famille avec deux enfants », fait-elle valoir.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement a établi en octobre dernier que le taux d’inoccupation dans la région de la métropole était de 1,9 %. Cette pénurie de logements fait en sorte que les propriétaires « ont le gros bout du bâton », déplore Mme Laflamme. Elle note que la situation « met en exergue toutes sortes de pratiques qui sont illégales, comme la discrimination et les dépôts qui sont exigés des locataires ».

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

La Montréalaise Marie-Pier Bazin a dû verser une somme de 200 $ à son nouveau propriétaire pour avoir l’appartement qu’elle désirait. « Je ne savais pas que c’était illégal, mais en même temps, je comprends le principe », a-t-elle expliqué au Devoir, en ajoutant avoir vu des annonces en ligne où des propriétaires demandaient un dépôt dès la visite et la somme pour réaliser l’enquête de crédit. « Je me disais que je ne donnerais pas un dollar à un appartement que je vais juste voir, je trouve ça illogique », a-t-elle expliqué.

Elle et son compagnon ont trouvé leur logement au début du mois d’avril. « On était dans les cinq premières personnes à appeler. On est allés visiter la journée même et on l’a pris », a-t-elle expliqué, en disant que la clé du succès pour trouver un appartement est d’agir rapidement.

Rassurer les locateurs

Même si le fait d’exiger un dépôt de garantie de la part d’un locataire est présentement interdit par la Régie du logement, des propriétaires réclament que la pratique soit légalisée.

Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), l’obtention d’un dépôt permettrait de rassurer le locateur et favoriserait ainsi l’accès au logement, en protégeant les propriétaires contre d’éventuels dégâts. Les membres de la CORPIQ estiment que les logements laissés en mauvais état touchent le tiers des appartements et que cela force le propriétaire à augmenter le loyer pour l’ensemble de ses locataires, afin de prévoir une somme pour d’éventuelles réparations.

Avec La Presse canadienne