Quoi surveiller cette (longue) fin de semaine?

Suite et fin du Sommet du G20

Maintenant que la glace est brisée, place aux choses sérieuses. La rencontre la plus attendue du Sommet du G20 doit avoir lieu samedi entre Donald Trump et Xi Jinping, qui devraient aborder le sujet tendu de leurs relations commerciales. «Cela va bien se terminer pour les deux pays, avec un peu de chance , a déjà prédit le président américain.

Et si Donald Trump tient sa promesse faite à Justin Trudeau la semaine dernière, il abordera aussi avec le président chinois la question des deux Canadiens emprisonnés en Chine, qui cause un certain froid diplomatique entre Ottawa et Pékin. Il faut dire que les brefs échanges entre Justin Trudeau et Xi Jinping n’ont pas été des plus cordiaux hier.