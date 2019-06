5 Paris (France), 25 juin 2019 | Des adolescents jouent au volleyball dans la fontaine de l’esplanade du Trocadéro, non loin de la tour Eiffel. L’Europe fait face à une période caniculaire et des records de chaleur ont été battus dans plusieurs pays. En France, plusieurs écoles sont fermées et les joueuses du mondial féminin de football pourront prendre des pauses pour se rafraîchir et s’hydrater lors des matchs. Kenzo Tribouillard Agence France-Presse