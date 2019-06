David Saint-Jacques devant les caméras

Trois jours après son retour de la Station spatiale internationale, voyage qu’on imagine quelque peu intense et fatigant, David Saint-Jacques tient une conférence de presse cet après-midi depuis le centre spatial Johnson de Houston, au Texas.

Comme l’astronaute canadien sera accompagné de son médecin, Raffi Kuyumijan, et d’une spécialiste de l’exercice physique et de la nutrition de l’Agence spatiale canadienne, on peut comprendre qu’il sera question de sa réadaptation à la Terre et des examens auxquels il devra se livrer dans les prochaines semaines.