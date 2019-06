Le financement des écoles des minorités francos et anglos bonifié par Ottawa

Le gouvernement fédéral bonifiera son soutien financier aux écoles des communautés francophones et anglophones minoritaires — mais en exigeant la garantie des provinces et territoires que ces fonds arriveront à bon port. La ministre des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, a annoncé mardi l’allocation de 60 millions supplémentaires sur quatre ans pour appuyer spécifiquement l’enseignement aux jeunes francophones et anglophones en milieu minoritaire, et ce, des niveaux préscolaire à postsecondaire. La ministre fait valoir que ces investissements s’adressent plus particulièrement aux francophones hors Québec, dont les écoles sont souvent sous-financées par rapport à celles de la majorité anglophone.