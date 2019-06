Retour à la normale du service de traversier de Tadoussac

Le traversier endommagé lundi lorsqu’un véhicule récréatif s’est écrasé sur lui, tuant son conducteur, a repris le service mardi après-midi entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Les départs ont lieu toutes les 20 minutes, de chaque rive. La Sûreté du Québec (SQ) avait fait savoir que le conducteur du véhicule récréatif, un homme de 40 ans de Laval, Éric Bélec, est décédé lundi soir.Sa passagère, aussi âgée de 40 ans, a été blessée et était toujours hospitalisée mardi midi. Il semble que le véhicule récréatif aurait eu un problème mécanique et aurait heurté le navire au quai d’embarquement de Tadoussac, sur la Côte-Nord. Le conducteur aurait été incapable d’immobiliser son véhicule dans une « descente très abrupte », avait expliqué lundi un porte-parole de la SQ.