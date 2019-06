Retour sur Terre de David Saint-Jacques

L’astronaute canadien et ses collègues Anna McClain, des États-Unis, et Oleg Kononenko, de la Russie, ont quitté la Station spatiale internationale et atterri au Kazakhstan. Parti le 3 décembre 2018, David Saint-Jacques est l’astronaute canadien ayant passé le plus de temps en orbite de la Terre. Il prendra la parole publiquement vendredi.