Quoi retenir de la fin de semaine?

Escalade de tensions entre Washington et Téhéran

Le ton a monté entre les États-Unis et l’Iran, qui se livrent à une guerre de mots depuis qu’un drone de surveillance américain a été abattu par les forces iraniennes jeudi dernier.

Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran, lundi, qui visent le Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et plusieurs hauts gradés de la République islamique. Samedi, on apprenait que les États-Unis avaient lancé des cyberattaques contre l’Iran, quelques heures après que le président Trump a annoncé lui-même avoir arrêté in extremis des frappes militaires.

Le conseil de sécurité de l’ONU a appelé au dialogue entre les parties ainsi que des mesures pour mettre fin aux tensions dans le Golfe. L’ambassadeur iranien à l’ONU a pour sa part demandé à ce que les États-Unis cessent ce qu’il appelle « une guerre économique contre le peuple iranien ».