7 Chennai (Inde), 17 juin 2019 | Un médecin de l’hôpital pour enfants d’Egmore examine un patient en portant un casque protecteur pour demander d’être protégé et pour protester contre la violence. Cela s’est produit durant la grève des médecins, à la suite de l’agression récente d’un médecin à Calcutta. Environ 10 000 médecins indiens ont fait la grève pour réclamer plus de protection contre les violences perpétrées par les patients et leur famille. Arun Sankar Agence France-Presse