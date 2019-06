Les applications de la semaine: devenir fermier

Regarder l’herbe pousser

Stardew Valley a un point de départ simple : un vieux fermier rencontré il y a plusieurs étés, alors que nous n’étions qu’un enfant, est décédé. Sans famille, il nous a désigné comme héritier de sa terre. Geste de bonté ou de folie, sa proposition, quitter la grande ville pour la campagne, séduit. Nous voilà donc propriétaire d’une petite terre agricole. Et il y a tant à faire !

Nourrir les poules et récupérer des oeufs pour se faire une omelette. Pêcher au bord de la rivière. Rendre visite à nos voisins du village et siroter une bière au pub. Travailler la terre, y semer des pommes et du maïs, et regarder l’herbe pousser.

Si tout cela vous rappelle quelque chose, c’est que Stardew Valley s’inspire de la série de jeux Harvest Moon, que Nintendo a laissée pour compte avec le temps. Stardew Valley reprend le flambeau et mise sur la nostalgie : les visuels sont rétro et le concept vise directement les joueurs plus vieux ayant déjà fait l’expérience du simulateur rural de la firme nippone.

Mais Eric Barone propose ici quelque chose de plus. En travaillant la terre, on réfléchit au capitalisme sauvage représenté par cette grande chaîne de vente au détail qui vient de s’installer au village. Et on pense, surtout, à sa place dans une grande ville comme Montréal en rêvant de s’en évader.

Stardew Valley

Offert pour iOS et Android.

