La manifestation du jour : Venezuela

Au lendemain du passage de la haute-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme à Caracas, où elle a été accueillie par plusieurs manifestations, un nouveau rassemblement devrait attirer l’attention aujourd’hui sur les troubles sociaux que connaît le Venezuela.

Le président autoproclamé, Juan Guaidó, a lancé hier un appel à manifester contre les violations des droits de la personne et pour «donner de la visibilité» aux problèmes que connaissent les Vénézuéliens. Plus de trois millions de personnes ont fui le Venezuela depuis 2014 en raison de la crise économique et politique, selon l’ONU.