L’empire Lagerfeld

« Mes racines, je m’en suis débarrassé pour voler de mes propres ailes. Ce qui vole de ses propres ailes n’a pas de racines », déclarait Karl Lagerfeld dans le documentaire Lagerfeld Confidential, de Rodolphe Marconi, sorti en 2007.

C’est également ce qu’a constaté Raphaëlle Bacqué : que ses racines, le grand couturier disparu le 19 février dernier aura tout fait pour s’en détacher. Son enfance en Allemagne, il s’en est dissocié. Tout comme il s’est dissocié de son père, renié au point où il a déjà confié à la journaliste parisienne : « Je me reproche de ne pas avoir été très gentil avec lui. »

« Expert des écrans de fumée », « dernier empereur de la mode », « professionnel rigoureux de la figure de la jet-set », « aristo-punk » qui considérait les larmes comme une faute de goût… C’est par ces termes que Raphaëlle Bacqué présente Lagerfeld dans Kaiser Karl. Un essai fascinant sur l’icône à la répartie cinglante, devenu directeur artistique de Chanel en 1983.

Écrire sur cet homme, était-ce à la fois un rêve et un cauchemar de sujet ? Cauchemar dans le sens où il adorait réinventer son propre passé, le moduler selon ses humeurs. « Ah ! Je dois dire que c’était un personnage extrêmement romanesque. »

Portrait de l’artiste en jeune homme

Grande reporter au journal Le Monde, Raphaëlle Bacqué a commencé par publier, en 2018, une série d’enquêtes sur le couturier cultivant le mystère, frappée de voir qu’en « 50 ans de carrière, il n’existait presque aucune biographie sur cet homme si mondialement connu ».

En six articles, elle revenait, entre autres, sur la jeunesse de Lagerfeld, de sa naissance en 1933 à Hambourg à son départ pour Paris en 1952. Sa jeunesse donc. Plutôt « son tabou principal », précise l’essayiste.

Il faut dire ici que Raphaëlle Bacqué n’est pas une habituée du milieu de la mode. Les précédents essais sur lesquels elle a apposé sa signature ? Ils traitaient de Chirac, de DSK, de Mitterrand et de celui qui fut le conseiller de ce dernier, François de Grossouvre.

En terrain inconnu, alors ? Pas tant que ça, assure-t-elle. Car en Karl Lagerfeld, elle a trouvé « les caractéristiques d’un homme de pouvoir politique. Un homme rompu aux journalistes, au secret, qui a beaucoup dépensé d’énergie pour réinventer son existence ».

Une existence marquée par son amitié transformée en féroce rivalité avec Yves Saint Laurent. Par la fréquentation de stars : Paloma Picasso, Helmut Newton, Noureev…

Aspect captivant de Kaiser Karl, du reste, que ces descriptions qui nous entraînent dans un tourbillon total. Notamment en octobre 1970, quand Andy Warhol débarque dans la Ville Lumière. Il va tourner un film, L’amour. Et il est pris d’un coup de cœur amical pour le designer d’origine allemande.

« Warhol et Lagerfeld, c’est la rencontre d’un monstre médiatique avec un personnage en devenir », écrit Raphaëlle Bacqué. Car, selon la reporter, le maître du pop art aura eu une influence immense sur le « kaiser de la mode ». Le tout à une époque, qu’elle raconte si bien, faite « de liberté extrême, d’abondance, d’excès en tous genres… Un temps disparu ».

Mais en ces temps où tout le monde se défonce, se soûle et couche à droite et à gauche, Raphaëlle Bacqué rappelle que Lagerfeld, lui, ne boit que du coca. « Je n’aime pas l’alcool, je n’aime pas la drogue, je n’ai jamais été un obsédé sexuel. »

Louise Dugas aussi nous rappelle cette citation du grand couturier. Tout comme celle qu’il a prononcée en plein mouvement #MoiAussi : « Si vous ne voulez pas qu’on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin. Rejoignez plutôt l’Union des ursulines. Elles recrutent ! » Non, celle qui a été, de 2010 à 2014, rédactrice en chef du Elle Québec, magazine où elle a travaillé pendant 15 ans, ne s’en cache pas : elle ne faisait pas partie des admirateurs de l’homme.

Une fois de plus, nous nous retrouvons face à cette éternelle question : pouvons-nous séparer le créateur de son œuvre ? Avec Lagerfeld, du moins, Louise Dugas peine à le faire. « Il entretenait le mythe de la jeunesse éternelle. Lui-même en était victime. C’était, pour moi, l’emblème d’une misogynie rampante du milieu de la mode. Une misogynie que l’on encensait parce qu’elle était couverte de chic et de culture, qui minait les femmes de façon très insidieuse. »

Selon cette amoureuse de magazines, en ce qui a trait à la volonté de changer le modèle unique de beauté, « Lagerfeld était un dinosaure ». « Il préférait ces corps longilignes que possède environ 1 % de la population. Il avait une vision très codifiée du beau, de l’esthétisme, du luxe. »

Elle se souvient que son équipe chez Elle poussait contre ces codes, mettant, par exemple, Adele en couverture. « Adele que Lagerfeld trouvait trop grosse… » rappelle-t-elle.

Caméléon Karl

Dans les pages de son essai, Raphaëlle Bacqué s’est aussi intéressée aux multiples changements de look de l’icône. « Il était capable de se transformer comme un logo. De culturiste sur la plage ultra musclé, il est passé à baron allemand avec une barbe et un monocle, puis à banquier replet… »

Ce n’est qu’au tournant du siècle qu’il a embrassé le style dont on se souviendra toujours. « La queue de cheval, les lunettes noires, le costume noir, la chemise blanche qui étranglait le cou, illustre Louise Dugas. Quand je le voyais, c’est simple, j’étouffais. La rigidité et le puritanisme de cet accoutrement me faisaient penser au corset de l’ère victorienne. Il se disait libre — libre d’esprit, c’est clair. Mais aussi engoncé. Prisonnier de ses angoisses. Quelque chose chez lui m’attristait. »

Mais là où Karl Lagerfeld réjouissait l’ex-rédactrice en chef, c’est dans ses défilés prodigieux, orchestrés « comme s’ils avaient été créés par Moment Factory, sous la coupole du Grand Palais à Paris ». « Pour moi, c’était avant tout un as du marketing, un extraordinaire metteur en scène de lui-même et de la marque Chanel. »

D’ailleurs, si vous souhaitez observer Karl Lagerfeld préparer l’un de ses défilés pendant la semaine de la mode de Paris, voyez l’épisode que lui a consacré la série 7 Days Out sur Netflix.

Comparant Kaiser Karl à Madonna pour sa « capacité à se recréer et à entretenir le mythe », Louise Dugas loue également son sens de la formule digne des meilleurs publicitaires. Elle énumère : « Je suis une sorte de vampire, je bois le sang des autres », « J’ai pas besoin d’être un acteur, ma vie est déjà une pantomime ».

À propos de cette vie, en conclusion de son livre, Raphaëlle Bacqué demande : « Que restera-t-il de Lagerfeld ? Des robes ? Un style ? Des dessins par milliers ? Sa légende ? » Au bout du fil, elle répond sans hésiter : la dernière de ces options. « Je pense qu’il savait que ce qui reste est dans les mémoires des hommes. Il s’est conçu ainsi. Son empire disparaît avec lui, mais il a marqué les esprits pour une ou deux générations. »