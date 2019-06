David Saint-Jacques fait ses bagages

L’astronaute québécois David Saint-Jacques devrait revenir sur Terre dans moins d’une semaine, à l’issue d’une mission de six mois à bord de la Station spatiale internationale. Au « jour 199 » passé en orbite, M. Saint-Jacques a parlé mercredi aux journalistes pour la dernière fois avant son retour au bercail lundi soir. Il devra alors renouer avec la gravité, mais il a bien hâte de serrer dans ses bras sa femme Véronique et ses trois enfants. « Ce que je fais depuis quelques jours, c’est vraiment d’essayer de tout absorber, si vous voulez, car je sais que le jour où je reviendrai sur Terre, je devrai me pincer, a déclaré l’astronaute. Je pense que tout cela ressemblera à un rêve : je vais me demander si ça s’est vraiment passé, alors j’essaie d’en graver autant que possible dans ma mémoire. »