Justin Trudeau visite Donald Trump

Justin Trudeau sera à la Maison-Blanche dès midi tapant aujourd’hui pour rencontrer non seulement le président Donald Trump, mais aussi la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Journée chargée, donc.

Mais la rencontre entre les deux dirigeants sera évidemment la plus suivie : Justin Trudeau et Donald Trump parleront de commerce (notamment avec la Chine) et de la détention des deux ressortissants canadiens… en Chine, sujet que le président américain a promis d’aborder avec le président chinois lors du G20, qui doit se tenir au Japon la semaine prochaine.