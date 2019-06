186 millions

Ottawa — C’est le total des revenus que les gouvernements fédéral et provinciaux ont tirés de la vente de cannabis au cours des cinq premiers mois et demi ayant suivi sa légalisation en octobre. Selon Statistique Canada, Ottawa a prélevé 19 millions en taxes d’accise, tandis que les provinces ont perçu 79 millions en taxes d’accise et ajustements connexes. Les taxes générales sur les biens et services ont pour leur part rapporté 36 millions de plus au gouvernement central et 53 millions aux provinces.