De nouvelles restrictions sur les armes à feu… après les élections

Ottawa — Le gouvernement Trudeau ne fera aucun geste pour restreindre davantage l’accès aux armes à feu d’ici l’élection d’octobre. Le ministre fédéral Bill Blair a confirmé, mardi matin, qu’il ne donnera pas suite à la demande des villes de Toronto et de Montréal d’interdire les armes de poing. Tout au plus, le ministre serait prêt à permettre aux grandes villes d’imposer des restrictions supplémentaires pour l’entreposage de ces armes. Il reconnaît qu’il y a de nombreux propriétaires d’armes de poing qui respectent les lois. « Nous pourrions leur demander d’en faire plus », a-t-il cependant ajouté. Mais cet effort supplémentaire ne serait pas réclamé avant l’élection du 21 octobre.