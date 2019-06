Monoxyde de carbone: des enfants avaient encore des symptômes un mois après

Plus d’un mois après l’intoxication au monoxyde de carbone dans l’école primaire des Découvreurs de Montréal, l’hiver dernier, 24 enfants présentaient des symptômes tardifs ou persistants associés à l’exposition à ce gaz hautement toxique. Ces symptômes sont, entre autres, des acouphènes, une diminution de l’audition, des céphalées, des troubles visuels et de la fatigue, indique un rapport de la Direction de santé publique de Montréal rendu public mardi.

À la suite de cet incident survenu le 14 janvier, la DSP recommande que toutes les écoles soient munies d’un détecteur de monoxyde de carbone relié à une centrale, donc «monitoré» en tout temps. Un sondage réalisé par la DSP en 2017 révélait que plusieurs écoles de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, dont cette école, n’avaient pas de détecteur fonctionnel. Le ministère de l’Éducation a ordonné que des détecteurs soient installés dans toutes les écoles.

Les enfants ayant présenté des symptômes tardifs ou persistants ont été dirigés vers l’hôpital Sainte-Justine en neurologie, en audiologie, en médecine générale et dans d’autres spécialités, a expliqué le Dr Maxime Roy, médecin-conseil à la DSP et coauteur du rapport. Il faut ajouter à cela 18 enfants ayant subi des troubles anxieux, comme du stress, des douleurs abdominales, des pleurs, des maux de tête et de la fatigue.

La DSP ne peut préciser l’état de santé actuel des enfants incommodés, mais ne peut exclure non plus qu’ils souffrent de séquelles permanentes. « Ce n’est pas impossible [...], mais la grande majorité des cas vont récupérer », a dit le Dr Roy lors d’un point de presse mardi après-midi. Les élèves ont fait l’objet d’un suivi médical rapide, ce qui contribue généralement à une guérison totale, a-t-il expliqué.

Au moment de l’intoxication, 35 élèves ont dû être transportés à l’hôpital en ambulance. Une semaine après l’incident, 124 élèves sur 193 ayant répondu à un questionnaire de la DSP ont rapporté des symptômes d’inconfort. Six semaines plus tard, le 28 février, 24 enfants souffraient toujours de symptômes tardifs et persistants, selon la DSP.

D’autres détails suivront.