Deuxième vote... et débat à Londres

C'est aujourd'hui que les députés conservateurs doivent voter une deuxième fois dans la course à la direction de leur parti, Theresa May ayant laissé son poste — et celui de première ministre — vacant. Au premier tour, Boris Johnson était ressorti largement favori.

Après ce vote doit avoir lieu, à la BBC, le deuxième débat télévisé de la campagne — et auquel participera cette fois Boris Johnson. Déjà critiqué par ses rivaux pour avoir accordé peu d'entrevues et d'apparitions publiques, celui-ci était absent du premier débat télévisé de la course, dimanche.