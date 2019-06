Des coups de feu ont été entendus dans la foule célébrant la victoire des Raptors au centre-ville de Toronto, lundi après-midi, selon la police.

La police de Toronto indique que deux personnes ont été blessées. On ne craint pas pour leur vie.

Deux personnes ont été arrêtées, et deux armes à feu ont été découvertes, a précisé la police sur Twitter.

SHOOTING:

Nathan Phillip's Square

-Bay St and Albert St

-Police have located 2 victims

-Injuries serious but not life threatening

-2 people in custody

-2 firearms recovered

-Investigating

^dh