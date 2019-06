Sondage: les Canadiens croient au «génocide»

Ottawa — Une majorité de Canadiens croient que le meurtre et la disparition d’un grand nombre de femmes autochtones représentent un génocide, selon un sondage mené par la firme Léger. Ainsi, 53 % des répondants approuvent les conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, alors que 34 % sont de l’avis contraire. Les répondants ne s’entendent cependant pas sur les causes du génocide : 17 % l’attribuent au colonialisme et au vol de territoires autochtones par les colons européens, 15 % en accusent les pensionnats gérés par l’Église et 15 % l’imputent à la destruction de l’identité culturelle et à l’assimilation forcée. Enfin, 3 % le relient au racisme.