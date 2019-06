Quoi surveiller cette fin de semaine?

Élections présidentielles au Guatemala

Dans un contexte où des milliers de Guatémaltèques fuient leur pays pour les États-Unis, un exode qui a poussé le Mexique à envoyer des renforts militaires à sa frontière avec le Guatemala, les élections présidentielles et législatives de dimanche prennent une signification particulière. Corruption, pauvreté, violence et cet exode sont au coeur des enjeux électoraux.

Dix-neuf candidats sont en lice pour succéder au président Jimmy Morales. Selon les derniers sondages, la sociale-démocrate Sandra Torres est en tête, suivie de près par Alejandro Giammattei, un politicien de droite. Plus de huit millions d’électeurs sont appelés à voter au terme d’une campagne difficile, où une candidate a été menacée de mort et finalement évincée par la justice. Un second tour devrait avoir lieu le 11 août.