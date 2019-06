9

Des manifestants tiennent des banderoles et demandent l’acquittement de 12 séparatistes catalans, qu’ils qualifient de «prisonniers politiques». De leur côté, la justice et le gouvernement d’Espagne ont répété durant le procès que les accusés sont jugés pour ne pas avoir respecté la loi, et non pour leurs idées.

Lluis Gene Agence France-Presse