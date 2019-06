Grève nationale des femmes en Suisse

Un jour particulier (et attendu) doit avoir lieu aujourd’hui en Suisse : la Grève nationale des femmes. Plusieurs collectifs ont lancé des appels à cesser le travail et à défiler dans les rues aujourd’hui pour revendiquer haut et fort l’égalité entre les hommes et les femmes. C’est qu’elles sont impatientes d’atteindre vraiment l’égalité, faisait valoir l’une des militantes l’an dernier, au lancement du processus.

Ce coup d’éclat trouve sa justification dans l’histoire : le 14 juin 1991, vêtues de fuchsia, plus d’un demi-million de femmes avaient fait la grève — au travail, mais aussi dans les foyers — et marché partout en Suisse pour protester contre les inégalités dont elles étaient victimes. Vingt-sept ans plus tard, le temps est venu, selon elles, d’exiger encore plus d’égalité.