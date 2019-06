Petite-Rivière-Saint-François: perdre son âme ou mourir

Face au mégaprojet de Club Med dont on lance officiellement les travaux cette semaine, Petite-Rivière-Saint-François doit vivre avec deux angoisses contradictoires : celle de perdre sa tranquillité et celle de tout simplement mourir.

« Je dirais que, dans Charlevoix, c’est peut-être le village le plus isolé », note Serge Gauthier, le président de la société d’histoire de la région. Campés sur une mince langue de terre entre le fleuve et la base de la montagne, Petite-Rivière et ses quelque 800 habitants sont reliés au reste du monde par une seule route.

Pour s’y rendre, il faut descendre l’une des côtes les plus abruptes de Charlevoix. C’est en bonne partie ici que Bernard Émond a tourné l’un de ses films les plus empreints de silence (La Neuvaine) et que Gabrielle Roy avait acquis un chalet pour pouvoir écrire en paix.

Mais c’est également ici que Club Med a choisi d’implanter son premier complexe au Canada. Dans un cul-de-sac au bout de la grande pointe du village.

En attendant l’ouverture, prévue pour décembre 2020, le p.-d.g. de l’entreprise franco-chinoise, Henri Giscard D’Estaing, viendra en personne lancer officiellement le chantier de construction ce vendredi.

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Pour le maire de Petite-Rivière, Gérald Maltais, « c’est un moment important ». Le politicien montre au loin les immenses grues qui s’activent dans le paysage. Une fois fini, l’hôtel Club Med Québec Charlevoix comptera 302 chambres réparties dans trois pavillons et sur 8 étages. Le groupe espère attirer 50 000 touristes par an.

Le maire défend le projet depuis le début. « Il faut aller de l’avant, créer de l’effervescence à Petite-Rivière, de l’achalandage », dit-il, en soulignant que la population du village vieillit. « Si on n’a pas le Massif et le Club Med, on va attirer les gens comment ? Avec les paysages ? »

Malgré tout, pour l’instant, le développement du centre de ski et l’arrivée annoncée du Club Med n’ont attiré au village aucun commerce. « Ça ne cognepas aux portes présentement », concède le maire. Est-ce que la venue du Club Med va favoriser un essor commercial au village ? « On espère que oui, dit Gérald Maltais, mais je n’en suis pas convaincu. »

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Le dépanneur sauveur

La fermeture du seul dépanneur du village il y a deux ans a privé la communauté de son unique commerce. Depuis, l’achat de la moindre pinte de lait nécessite un voyage en haut de la côte en voiture, vers Saint-Tite-des-Caps ou Baie-Saint-Paul, à 20 minutes de route.

Or le vent a tourné il y a quelques jours quand un nouveau dépanneur a ouvert au même endroit que l’ancien, avec en prime une pompe à essence. Toutefois, la municipalité a dû promettre 20 000 $ en subvention, juste pour cette année, afin que le projet se réalise. La MRC, elle, a consenti 87 000 $.

« On est vus comme des sauveurs », explique la nouvelle propriétaire, Lison Harrisson, qui n’est pas du coin. L’arrivée du Club Med a-t-elle joué dans sa décision ? Pas vraiment, explique la dame qui réside près de Québec. Elle souligne toutefois que les travailleurs du chantier comptent parmi ses clients. « On a la flotte de camions aussi qui viennent prendre de l’essence. »

Au bout du village, Simon Simard trouve pour sa part que le passage des camions est plutôt agaçant. Propriétaire d’une maison dans le bas de la côte, il se plaint du bruit. « C’est comme ça depuis l’installation des grues l’année passée. »

Moins loquace, l’un de ses voisins n’a pas voulu donner d’entrevue. « Le Club Med, c’est pas pour moi », a-t-il simplement lancé entre deux couches de peinture sur sa galerie.

Photo: Renaud Philippe Le Devoir

Quand le projet a débuté, vers 2005, bien avant que Club Med n’entre en scène, le promoteur québécois du projet, Daniel Gauthier, disait vouloir réinventer le tourisme et construire un « anti-resort ». Faisant face à un taux de chômage élevé, la région avait été séduite par la promesse de 600 emplois permanents.

Mais la réalité a changé depuis. « Il y a une grosse, grosse pénurie de main-d’oeuvre », dit Julie Brassard du Mouvement Action-Chômage. « Des gens sans emploi, on n’en voit plus. »

Quels seront donc les bénéfices de ce projet pour la région ? « Le Club Med, avec son immense réseau international, va contribuer à nous faire connaître », plaide le patron de Tourisme Charlevoix, Jacques Lévesque. « Ça va créer de l’achalandage sur le territoire. »

Or pour François Lessard, l’un des rares opposants affichés au projet dans la région, l’alliance avec Club Med est surtout une opération de sauvetage financier. « Il fallait sauver les investissements », dit-il. Les gouvernements ont investi 140 millions de dollars en dix ans avant que l’entente avec Club Med permette au projet de décoller.

M. Lessard est préoccupé par le développement immobilier autour du village et du centre de ski. « À l’ouest de la grande côte, des chalets de luxe ont poussé jusqu’à très haut dans le roc. On fait des développements sur de grandes superficies, avec beaucoup de rues, on enlève de la végétation, la grande éponge naturelle dans des versants abrupts. Ça vient affecter l’hydrologie, ça crée de l’érosion, ce qui est arrivé avec la tempête Irène en 2011. » Le gouvernement a alors dû débourser 750 000 $ pour réparer les dégâts sur la route. « Ça va arriver encore », dit M. Lessard.

Mais pour l’heure, il fait beau, le soleil brille. Du haut de la montagne, la vue est spectaculaire : le fleuve, les montagnes immenses, un petit village tapi entre les deux et, au loin, des pistes de ski et deux grandes grues.