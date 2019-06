Premier vote à Londres

Et c’est un coup de départ : les députés conservateurs britanniques tiennent ce matin le premier d’une série de votes auxquels ils doivent s’astreindre au cours du prochain mois pour déterminer qui succédera à Theresa May à la tête du Royaume-Uni. Dix prétendants au poste, huit hommes et deux femmes, s’affrontent.

Parmi eux, l’ancien maire de Londres Boris Johnson apparaît favori, du moins chez les militants conservateurs — car ses pairs l’apprécient apparemment un peu moins. En lançant sa campagne, hier, le candidat a assuré qu’il renégocierait l’accord avec l’Union européenne, puisqu’un Brexit sans accord n’est pas une option pour lui.