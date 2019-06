La manif du jour : Hong Kong

Quelles seront les suites de la mobilisation monstre qui a forcé le Conseil législatif de Hong Kong à repousser l'examen du projet de loi controversé sur les extraditions à une «date ultérieure»?

Cette manifestation et celle de dimanche dernier, où près d'un million de personnes étaient descendues dans les rues, ne sont pas sans rappeler le mouvement pro-démocratie de l’automne 2014 qui avait paralysé des quartiers entiers de la mégapole pendant plus de deux mois.

Aujourd'hui, plus d’une centaine de commerces ont annoncé leur fermeture et plusieurs syndicats, enseignants, infirmières et travailleurs sociaux souhaitent se mettre en grève en signe de protestation.