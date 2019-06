Début de la Conférence de Montréal du FEIA

C’est aujourd’hui que débute la Conférence de Montréal du Forum économique international des Amériques (FEIA). Plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires prendront part à l’événement, dont le premier ministre du Québec, François Legault, la secrétaire générale de la Francophonie, Louise Mushikiwabo, le premier ministre albertain, Jason Kenney, le p.-d.g. de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, et la ministre fédérale des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

La conférence se poursuit jusqu’à jeudi.