1 Portsmouth (Royaume-Uni), 5 juin 2019 | De gauche à droite : Philip May, l’époux de la première ministre britannique Theresa May, le président français Emmanuel Macron, la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, le prince Charles, la reine Élisabeth II, le président américain, Donald Trump, la première dame des États-Unis, Melania Trump, le président grec, Prokopis Pavlopoulos, la chancelière allemande, Angela Merkel, le premier ministre néerlandais, Mark Rutte, et le premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel. Toutes ces personnalités politiques étaient présentes aux commémorations du 75e anniversaire du débarquement de Normandie, l’un des tournants de la Deuxième Guerre mondiale. Mandel Ngan Agence France-Presse