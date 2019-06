Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le jour du jour: l’océan

Après l’environnement mercredi, c’est au tour de l’océan d’avoir son jour sous les projecteurs. Dans le cadre de la Journée mondiale de l’océan, instaurée par les Nations unies en 2008, de multiples activités auront lieu samedi partout dans le monde, dont une grande Marche mondiale pour l’océan qui s’ébranlera dans des dizaines de villes.

Selon l’ONU, plus de 3 milliards de personnes dépendent de la biodiversité marine et côtière pour leur subsistance... et 1% seulement des océans est protégé. Cette année, les échanges porteront surtout sur la réalisation de l’égalité des sexes dans les activités reliées à l’océan, comme la recherche scientifique marine, la pêche et la migration.