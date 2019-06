Avec 27 700 emplois créés en mai, le chômage au Canada tombe à 5,4%

L’économie canadienne a poursuivi sur sa lancée en mai en créant 27 700 emplois et le taux de chômage a diminué de 0,3 point à 5,4%, le plus faible depuis 1976, année où des données comparables sont devenues disponibles, a annoncé vendredi l’institut national de la statistique.



Ces créations d’emplois, tous à temps plein, ont surpris les économistes qui s’attendaient plutôt à une perte de 15.000 emplois en mai au Canada, après les solides chiffres du mois d’avril (+107 000).



Cependant, le recul du chômage en mai s’explique essentiellement par une diminution considérable du nombre de personnes en quête de travail (-49 000), a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.



De plus, les emplois créés étaient attribuables aux auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants, tandis que des reculs étaient enregistrés dans les secteurs public et privé.



L’emploi a connu une hausse chez les hommes du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans), alors qu’il a peu varié chez les femmes de ce même groupe d’âge ainsi que chez les 55 ans et plus. En revanche, il a diminué chez les jeunes de 15 à 24 ans, a précisé Statistique Canada.



En mai, un plus grand nombre de personnes travaillaient dans les soins de santé et l’assistance sociale, les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que le transport et l’entreposage.



A l’inverse, l’emploi a diminué dans les services aux entreprises, ainsi que dans l’hôtellerie et l’administration publique.



Ces chiffres sur l’emploi s’ajoutent à une série d’indicateurs récents encourageants pour l’état de santé de l’économie canadienne, notent les économistes.



«Ils renforcent notre point de vue selon lequel la croissance du deuxième trimestre dépassera les prévisions publiées par la Banque du Canada», a estimé Royce Mendes, économiste à la banque CIBC.



Comparativement à mai 2018, l’emploi a progressé de 453 000 (2,4%) en raison de hausses enregistrées à la fois dans le travail à temps plein (299 000) et le travail à temps partiel (154 000).



Seulement 5% au Québec

Au Québec, le taux de chômage, qui s’est établi à 5% en mai comparativement à 4,9% en avril, de même que l’emploi, ont peu varié le mois dernier.



Comparativement à 12 mois plus tôt, l’emploi a progressé de 1,4%. Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 7,2%.



En Nouvelle-Écosse, le taux a peu varié et s’est établi à 6,5%, en baisse de 0,4; à l’Île-du-Prince-Édouard, il a été mesuré à 9,0%, en hausse de 0,4.



En Ontario, l’emploi a progressé de 21 000 en mai et le taux de chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 5,2%, en raison du moins grand nombre de personnes à la recherche de travail.



En avril, la banque centrale canadienne avait revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l’économie nationale pour 2019, à 1,2% en rythme annuel, contre 1,7% encore prévu en janvier.