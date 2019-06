La démission du jour: Theresa May

C'est aujourd'hui jour de démission officielle pour la première ministre britannique. Faute d'avoir pu mettre en œuvre le Brexit, repoussé au 31 octobre alors qu'il devait avoir lieu le 29 mars, Theresa May renonce à son poste de chef conservatrice, et donc de première ministre du Royaume-Uni. Il y aura sans doute de l'émotion — et des remous politiques — au Parlement britannique.

«J’ai fait de mon mieux», avait confié Theresa May au moment de l'annonce de sa démission, à la fin mai. Ce départ n'est toutefois pas immédiat: la première ministre doit assurer la transition jusqu'à ce que son parti désigne, d'ici la fin de juillet, son successeur parmi 11 candidats. Les votes doivent se tenir à partir du 13 juin.