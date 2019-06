75 ans du jour J, jour deux

Lancées hier à Portsmouth, dans le sud de l’Angleterre, les célébrations du 75e anniversaire du débarquement de Normandie se déplacent aujourd’hui sur la côte française, où a eu lieu le vif de l’opération militaire alliée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il y a trois quarts de siècle jour pour jour, donc.

De nombreux événements sont prévus : Emmanuel Macron et Theresa May poseront la première pierre du mémorial britannique à Ver-sur-Mer et une cérémonie franco-américaine de commémoration du débarquement fera se rencontrer Emmanuel Macron et Donald Trump, notamment. Justin Trudeau prendra lui aussi part à une cérémonie à Juno Beach, la plage canadienne.