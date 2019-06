Un nouveau code vestimentaire non genré pour les écoles de Toronto

Toronto — Des enseignants, des militants et certains parents applaudissent au nouveau code vestimentaire de la plus grande commission scolaire du Canada, qui interdit les restrictions fondées sur le genre et vise à uniformiser les règles pour les élèves. La politique du Conseil scolaire du district de Toronto (CSDT), qui entrera en vigueur en septembre, ne comporte que quelques restrictions : les élèves doivent couvrir leurs mamelons, leurs fesses et leur zone pubienne avec un tissu opaque, le couvre-chef ne peut dissimuler le visage de l’élève et les vêtements ne peuvent faire la promotion d’activités criminelles ou haineuses. Plusieurs parents ont exprimé leur soutien envers le nouveau code vestimentaire.