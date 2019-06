Justin Trudeau en Europe

À partir d’aujourd’hui et jusqu’à vendredi, le premier ministre canadien est en Europe pour participer aux commémorations entourant le 75e anniversaire du débarquement de Normandie, une opération militaire de la Seconde Guerre mondiale lancée par les Alliés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Aujourd’hui, Justin Trudeau est à Portsmouth, au Royaume-Uni. Plus tard en après-midi, il rencontrera la première ministre Theresa May, à quelques jours de sa démission — et que rencontrait hier, hasard du calendrier, le président américain, Donald Trump.