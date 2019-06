Remise du rapport final de l’enquête sur les femmes autochtones

Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées sera rendu public lundi, au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. Radio-Canada avait réussi à obtenir une copie du rapport, qui compte 1192 pages, vendredi. On y apprend que les Autochtones, et particulièrement les femmes, sont victimes d’un «génocide» au Canada.

En 2016, le gouvernement dirigé par Justin Trudeau avait lancé une commission nationale, destinée à enquêter sur des centaines de meurtres et de disparitions non résolus de femmes autochtones, survenus depuis 30 ans.