Tour de l’Île de Montréal: la pluie n’a pas découragé les cyclistes

Malgré la pluie, environ 22 000 personnes ont participé au Tour de l’Île de Montréal dimanche. La directrice générale Événements et Voyages de Vélo Québec, Joëlle Sévigny, estime qu’environ 25 000 personnes s’étaient à l’origine inscrites à l’événement. Elle conclut à un bilan « positif » de l’édition 2019 de l’activité.

« On a deux circuits proposés à rues fermées : un circuit de 25 km et un autre de 50 km, alors on estime qu’il y a peut-être un peu plus de monde qu’à l’habitude qui a emprunté le circuit de 25 km », a-t-elle constaté, en précisant que le départ s’était fait entièrement sans averses, dimanche matin.

Mme Sévigny estime à environ une cinquantaine de personnes sur le circuit ordinaire et une trentaine pour ceux de 65 et 100 kilomètres qui ont abandonné en cours de parcours. Ces cyclistes ont tous utilisé les véhicules de soutien mis à leur disposition pour être raccompagnés au parc Jeanne-Mance, le point d’arrivée des participants. « On n’a pas eu d’incidents médicaux majeurs », a résumé la directrice générale.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Seules certaines activités au parc Jeanne-Mance ont dû être modifiées en fonction de la météo. « Les activités sur le parcours se sont tenues comme prévu », a résumé Mme Sévigny. « On a des spectacles de cirque qui ont dû être retardés ou annulés en raison de la pluie, pour des raisons de sécurité », a-t-elle expliqué. La grande roue installée sur le site est toutefois restée opérationnelle et d’autres activités, comme la réalité virtuelle, ont pu avoir lieu comme prévu.

Les rues qui avaient été fermées pour l’événement sont désormais rouvertes aux automobilistes.