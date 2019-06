Quoi retenir de la fin de semaine?

Les Bruins prennent les devants

Les gros canons des Bruins semblent avoir compris le message. Eux qui s’étaient faits discrets lors des deux premiers matchs de la série finale contre les Blues, s’attirant plusieurs critiques, ont répondu à l’appel lors du troisième affrontement, samedi soir à Saint Louis.

Patrice Bergeron et consorts ont organisé un festival offensif, et tous étaient invités… du moment qu’ils faisaient partie de l’équipe bostonienne. Résultat? Une victoire écrasante de 7-2. Les Blues s’en remettront-ils à temps pour le match no 4, qui aura lieu lundi soir? À voir.